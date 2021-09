Calciomercato Juventus, vola in Premier | Si chiude a 40 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri vedono allontanarsi un obiettivo per il futuro: affare da 40 milioni, va in Inghilterra.

Juventus in difficoltà in questo inizio di stagione, che fatica a trovare la quadratura giusta. Allegri si attende, contro lo Spezia, finalmente una risposta di spessore e soprattutto la prima vittoria in campionato. In diversi reparti, le cose non stanno funzionando come previsto. Anche a centrocampo, anche se il tecnico in conferenza stampa oggi ha elogiato i suoi uomini. Bianconeri che in ogni caso vanno a caccia di ulteriori rinforzi a gennaio, dopo aver visto sfumare il ritorno di Pjanic. Ma uno degli obiettivi principali potrebbe sfumare.

Calciomercato Juventus, si inserisce il Chelsea per Tchouameni

Si tratta del francese Tchouameni, giocatore molto interessante e che ha già ricevuto una sorta di ‘endorsement’ da parte di Pogba. Il centrocampista del Monaco è però nel mirino anche di altre squadre e secondo gli iberici di ‘todofichajes.com’ il Chelsea sembra voler forzare i tempi e non aspettare la fine della stagione. Per bruciare sul tempo la Juventus, pronta un’offerta da 40 milioni di euro, una cifra che i monegaschi riterrebbero sufficiente per lasciarlo andare.