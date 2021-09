Bologna-Genoa, Mihajlovic amaro: “Ho ancora negli occhi l’ultima azione”

Le parole di Sinisa Mihajlovic al termine di Bologna-Genoa. Il tecnico mette nel mirino l’arbitro dell’incontro

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Un pari che non va giù a Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna ha commentato il 2-2 contro il Genoa, con l’amaro in bocca. Nel mirino è finito l’arbitro dell’incontro, Forneau: “Succede alle volte che l’arbitro faccia quel che non deve – riporta ‘gazzetta.it’ -. Meritavamo di vincere, ho ancora negli occhi l’ultima occasione e ai ragazzi non posso rimprovera nulla”.

LEGGI ANCHE >>>

Le parole del tecnico ai canali del club: “Sul rigore del pari Bonifazi subisce un doppio fallo con due pestoni prima di toccare Kallon: non so come si possa giudicare così – si legge -. Oggi la squadra ha reagito, all’inizio eravamo un po’ tesi poi ci siamo sciolti e meritavamo il successo”.