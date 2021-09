Gasperini restringe la lotta scudetto: “Queste tre squadre davanti a tutte”

Gasperini ha parlato nel post partita di Atalanta-Sassuolo: le sue dichiarazioni anche sulla corsa scudetto

L'Atalanta centra la seconda vittoria consecutiva in campionato e resta in scia dell'Inter, vincente sul campo della Fiorentina. Dopo il successo contro il Sassuolo, Gian Piero Gasperini ha anche parlato della corsa scudetto. Ecco le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di 'DAZN'.

“È un campionato equilibrato, si sono rinforzate anche le squadre della fascia media, che possono togliere punti a tutti”, ha dichiarato Gasperini. “Corsa a sette? Al momento ci sono le due milanesi, straordinarie, e il Napoli. Poi c’è la Juve che è un po’ attardata, mentre tutte le altre sono un passettino indietro ma con possibilità di avvicinarsi. Noi lavoriamo per migliorarci: siamo sempre partiti da dietro, ma poi abbiamo centrato la qualificazione in Champions League“.