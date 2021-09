Juventus ancora a secco in campionato, critiche anche per Allegri: ma secondo i nostri utenti, il maggiore responsabile della crisi bianconera non è il tecnico

Juventus ancora a secco di vittorie dopo il pareggio dell’Allianz Stadium contro il Milan. La squadra di Allegri ancora una volta rimontata e che in questo momento sarebbe retrocessa in cadetteria visto il 18° posto in classifica. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> L’Allegri 2.0 non va: “Juventus squadra senza idee”

Situazione surreale per i bianconeri, a secco di vittorie nelle prime quattro giornate dopo oltre 60 anni nella loro storia. Nel sondaggio promosso sul profilo Twitter di Calciomercato.it, gli utenti hanno puntato il dito contro le scelte di mercato della società torinese. Il 46% dei votanti ha infatti dato la ‘colpa’ alla dirigenza per la sessione estiva della campagna trasferimenti, con la Juve che dopo tre stagioni si è separata da Cristiano Ronaldo. Allegri colleziona invece una fetta del 30% delle votazioni, mentre il 24 per cento addossa le responsabilità alla squadra e dunque ai giocatori.