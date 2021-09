Critiche all’allenatore | UFFICIALE: Rebic escluso dai convocati

Le ultime Milan news dopo il pareggio con la Juventus riguardano il goleador Ante Rebic, esclusivo dalla lista dei convocati della Croazia

Vita dura ieri per Ante Rebic fino ad un quarto d’ora dalla fine. Adattato a fare la prima punta, l’attaccante esterno serbo ha faticato nel match contro la Juventus nella morsa di Bonucci e Chiellini. Ma poi è risultato decisivo per il pareggio del Milan con un colpo di testa su calcio d’angolo, marcato male da Locatelli. L’ex Fiorentina sta vivendo un buon momento in rossonero, ma non altrettanto può dirsi in Nazionale. Il ct della Croazia Dalic, infatti, lo ha escluso di nuovo dalla lista ufficiale dei convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro Cipro e Slovacchia a causa delle critiche che Rebic rivolse al suo allenatore agli Europei. Nella lista figurano, invece, gli ‘italiani’ Brozovic e Perisic dell’Inter, Pasalic dell’Atalanta e Brekalo del Torino.