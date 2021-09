"Grandi mezzi, zero grinta": anche due big nel mirino dopo Juventus-Milan

Su Twitter, il direttore di ‘TeleLombardia’ Fabio Ravezzani ha commentato così Juventus–Milan: “La Juve perde sempre la stessa partita (anche se pareggia). Questo preoccupa di più: va in vantaggio e si fa rimontare. C’è una carenza assoluta di carattere da centrocampo in su (aspettando Chiesa)”. Nel mirino anche due titolari di Allegri come Rabiot e Dybala: “Sono i simboli di questa debolezza: grandi mezzi, zero grinta“.