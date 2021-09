E’ successo dopo Juve-Milan, l’inequivocabile gesto di Allegri che fa discutere

Spunta un retroscena su quanto accaduto ieri sera dopo Juventus-Milan, quando Allegri si è trattenuto nello spogliatoio

Dopo il pareggio della Juventus contro il Milan, spuntano alcuni retroscena sulla reazione di Max Allegri a fine gara. Il tecnico, ha fatto sapere ‘Dazn’, si è presentato largamente in ritardo ai microfoni dell’emittente per l’intervista post-partita restando circa 20′ nello spogliatoio prima di rispondere alle domande sul match dell’Allianz Stadium. Successivamente, analizzando la prestazione dei suoi, è stato molto chiaro: “Questa sera sono abbastanza arrabbiato per quello che è successo. La squadra ha fatto un buon primo tempo, abbiamo concesso solo un tiro a Tonali. Fino all’1-1 la partita era in totale controllo. Poi abbiamo rischiato di perderla”.

Juventus-Milan, spunta il retroscena sul gesto di Allegri a fine gara

E’ possibile che il tecnico abbia parlato subito con la squadra dopo l’1-1 di ieri non riuscendo a mandare giù il gol subito dai rossoneri. Già durante il match, del resto, Allegri è apparso piuttosto nervoso per l’atteggiamento in campo della sua squadra.