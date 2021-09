Verso Fiorentina-Inter, niente conferenza e doppia tegola per Inzaghi

Domani sera Fiorentina-Inter, sfida importante per i nerazzurri: Inzaghi non parla alla vigilia e va verso una doppia rinuncia.

Vigilia di Fiorentina-Inter, dopo il 6-1 al Bologna i nerazzurri vanno a caccia di conferme contro un avversario in gran forma in questo momento. I tre punti nell’anticipo del martedì sera significherebbero inoltre il momentaneo primato solitario in classifica. Simone Inzaghi prepara la sfida ai viola, con qualche preoccupazione.

Il tecnico non terrà la consueta conferenza stampa della vigilia, nemmeno al canale tematico del club, per i troppi impegni ravvicinati di questa fase del calendario. Si prenderà inoltre oggi una decisione sulle condizioni di Vidal e Correa. Affaticamento muscolare per il cileno accusato poco prima del match di sabato, contusione per l’argentino. Per entrambi, si va verso il forfait, anche se, secondo ‘Tuttosport’, per il primo potrebbe esserci qualche speranza in più.