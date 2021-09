UFFICIALE: risentimento all’adduttore. Salta Fiorentina-Inter

Non ci sarà domani al ‘Franchi’, dove andrà in scena la sfida Fiorentina-Inter valevole per la quinta giornata di Serie A

Non ci sarà domani sera al ‘Franchi’, dove andrà in scena il match Fiorentina-Inter valevole per la quinta giornata di Serie A. Parliamo di Arturo Vidal, già assente nella gara col Bologna di sabato scorso. Come riporta la nota ufficiale del club nerazzurro, questa mattina il centrocampista cileno si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato “un risentimento muscolare alla coscia destra“.

Il classe ’87 “sarà rivalutato nei prossimi giorni”. Oltre all’ex Barcellona, Simone Inzaghi dovrà fare molto probabilmente a meno pure di Joaquin Correa.