DIRETTA Serie A, Udinese-Napoli 0-0: al via il match LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra l’Udinese di Gotti e il Napoli di Spalletti in tempo reale

Il Napoli fa visita all’Udinese nel monday night che chiude la quarta giornata del campionato di Serie A. Per i partenopei di Spalletti è l’occasione di portarsi da soli in testa alla classifica a punteggio pieno qualora dovessero centrare un’altra vittoria. Ma i friulani di Gotti sono intenzionati a mantenere l’imbattibilità e sognano il colpaccio per raggiungere Inter e Milan in vetta. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Deulofeu. All. Gotti

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Politano, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

CLASSIFICA: Inter punti 10, Milan 10, Napoli* 9, Roma 9, Fiorentina 9, Udinese* 7, Lazio 7, Atalanta 7, Bologna 7, Torino 6, Sampdoria 5, Sassuolo 4, Spezia 4, Verona 3, Genoa 3, Venezia 3, Empoli 3, Juventus 2, Cagliari 2, Salernitana 0.

*Una partita in meno