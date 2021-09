Calciomercato, il piano per il futuro di Insigne: ribaltone a una condizione

Il futuro di Lorenzo Insigne resta in bilico. Una nuova svolta per l’attaccante potrebbe arrivare nei prossimi mesi in ottica partenopea, ma a una condizione

Lorenzo Insigne e il Napoli, una storia d’amore che è in bilico e potrebbe terminare alla fine di questa stagione. L’attaccante di Luciano Spalletti, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno del 2022 e il rinnovo non accenna ad arrivare. Troppa la distanza tra le parti che, in questa fase, hanno deciso per il silenzio. Per Lorenzo parla il campo: straordinario Euro 2020 con la maglia dell’Italia, terminato con un trionfo epico, ma ancor prima una stagione di alto livello col suo Napoli, caratterizzata da 19 gol e 7 assist, solo in Serie A. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Accordo vicino con l’Inter, Inzaghi esulta per la firma

Già in estate, si è parlato a lungo del suo possibile addio al Napoli. La suggestione Inter, dopo l’addio di Romelu Lukaku, non è mai diventata realmente calda; si è parlato anche di Lazio e di diverse piste estere. Insigne, di certo, ha mercato, ancor di più a parametro zero, ma ancora non è scritta la parola definitiva per il suo futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Il Napoli ha preferito Ounas al terzino sinistro ma aspetta due innesti

Calciomercato Napoli, il punto sul rinnovo di Insigne: svolta in un caso

Tutto fermo, in questa fase, per il rinnovo del fantasista. Una svolta che sa di permanenza pare sempre più difficile, ma, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe arrivare a una condizione. Nel caso in cui la stagione del Napoli dovesse proseguire con l’ottimo andamento di queste prime settimane e dovesse rivelarsi vincente, le parti in causa potrebbero decidere di venirsi in causa e trovare così l’accordo per il rinnovo. Un’ipotesi che attualmente non è concreta, dato che tutto è fermo nelle contrattazioni tra entourage e calciatore, ma chissà che alla fine non prevalga il cuore. Insigne e il Napoli al bivio per il futuro con l’addio che si avvicina, ma una piccola speranza resta viva per una permanenza in Campania.