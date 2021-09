Niente Milan, ma zero presenze: ora può lasciare l’Europa

Le ultime di calciomercato Milan hanno come protagonista James Rodriguez, in estate accostato spesso e volentieri ai rossoneri

Accostato, anzi vanamente offerto al Milan nella scorsa finestra estiva di calciomercato, ecco che il futuro di James Rodriguez potrebbe essere lontano dall’Europa. Stando a ‘Sky Sports Uk’, infatti, il trequartista colombiano è in trattativa con un club del Qatar, dove il calciomercato chiuderà i battenti alla fine di questo mese di settembre.

Il classe ’91 rappresentato da Jorge Mendes non rientra nei piani di Benitez – fin qui, non a caso, il tecnico spagnolo gli ha concesso zero minuti – per questo l’addio ai ‘Toffees’ è tutt’altro che impossibile.