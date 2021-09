Inzaghi già trema: assalto immediato del Real Madrid

Inzaghi già trema: il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Dumfries per la successione di Carvajal. Tutti i dettagli

Sabato, contro il Bologna, l’Inter ha iniziato a conoscere il vero Dumfries. Il laterale olandese è stato tra i migliori in campo in casa nerazzurra, fornendo un assist a Lautaro Martinez e risultando decisivo sulla fascia destra. L’ex PSV è pronto a prendersi il posto da titolare indiscusso ed a rimpiazzare Hakimi. E i tifosi hanno già avuto un primo assaggio delle sue doti, al punto che circolano già i primi rumors di calciomercato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ancelotti punta Dumfries per il suo Real Madrid: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, Ancelotti avrebbe nel mirino proprio Dumfries per la successione di Carvajal. Il tecnico del Real Madrid segue l’olandese già dall’ultima esperienza all’Everton e l’avrebbe richiesto anche a Florentino Perez. L’Inter lo ha appena prelevato per circa 12 milioni di euro e intende ovviamente trattenerlo a lungo. Tuttavia, iniziano già a circolare i primi rumors sul Real Madrid. Marotta e Ausilio sono avvisati.