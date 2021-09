L’Allegri 2.0 non va: “Juventus squadra senza idee”

Juventus ancora senza vittorie in campionato, commenti impietosi sui bianconeri e su Allegri dopo il pareggio con il Milan.

Anche contro il Milan, la Juventus non è riuscita a centrare la prima vittoria in campionato. Ai bianconeri, ancora una volta, non è bastato il vantaggio immediato firmato da Morata, come a Napoli. Nel finale, Rebic ha inchiodato il punteggio sull’1-1 e anzi i rossoneri hanno anche sfiorato il colpaccio. La svolta richiesta da Allegri non c’è stata e le critiche su di lui e sulla squadra infuriano.

Juventus-Milan, Damascelli contro Allegri: “Ieri solo miraggi, squadra affannata”

Al coro contro il tecnico livornese, che al momento non sembra in grado di invertire la tendenza, si unisce dalle colonne de ‘Il Giornale’ Tony Damascelli, che scrive: “Miraggi di Juventus, i due punti in quattro partite sono la cartella clinica di una squadra affannata e di un allenatore senza idee, anche se in avvio è stata fornita una prestazione non prevista. Primo tempo di football fresco e ordinato, nel secondo tempo con la stanchezza la Juve ha tirato indietro le linee ma ha confermato la fragilità nella sua area di rigore. Punti persi più dal Milan che dai torinesi”.