Furia social durante Verona-Roma: “Ridicolo!”

Scoppia la furia dei tifosi giallorossi durante Verona-Roma, nel mirino finisce Maresca dopo l’ammonizione a Veretout

Rabbia giallorossa durante Verona-Roma, match odierno della 4a giornata di Serie A. Al minuto 18, dopo alcune proteste per un fallo non fischiato ai suoi danni a centrocampo, Veretout è stato ammonito dall’arbitro Maresca. Immediate le reazioni in campo e sui social, dove i sostenitori romanisti hanno fatto sentire la propria voce.

Verona-Roma, proteste dei tifosi dopo l’ammonizione a Veretout

Su Twitter, in molti hanno criticato la scelta di Maresca. Calciomercato.it ha raccolto alcuni messaggi significativi pubblicati dagli utenti.

Simeone affonda i tacchetti sul ginocchio di Veretout no giallo.

Veretout si lamenta per un fallo netto non dato, giallo. Maresca è il più ridicolo fra i ridicoli — Mìrkôbaü 🇶🇦 (@jerryscottismo) September 19, 2021

Barella proteste vs arbitro 30 secondi di proteste: niente

Veretout protesta vs arbitro 1 secondo: giallo#SerieA — Davide Loria (@loria_davide) September 19, 2021

Colpiti scientificamente Veretout e Abraham. Il primo anche dall’arbitro. Stiamo facendo paura.#VeronaRoma — alessio carboni (@alcarboni) September 19, 2021