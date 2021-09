Serie A, Juventus-Milan 1-1: nervi tesi, Rebic risponde a Morata

Termina la partita tra Juventus e Milan, pareggio per 1-1 con Ante Rebic che risponde al vantaggio iniziale di Morata

Si è concluso il posticipo della domenica tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium. Un match di vitale importanza per i bianconeri, che vengono da due sconfitte consecutive in Serie A con Empoli e Napoli. A Malmoe è arrivata la vittoria, a differenza dei rossoneri che hanno perso a Liverpool 3-2. Un match giocato ad alti ritmi dalla Juve fin dal 1′, e Morata ha trovato il vantaggio in contropiede ben imbeccato da Dybala.

Match giocato sotto ritmo da alcuni giocatori del Milan, come Franck Kessie e Theo Hernandez. Ma la Juventus, apparsa stanchissima a un certo punto e molto nervosa, ha tenuto la partita aperta. Scintille tra Dybala e Tonali, ma anche tra Bonucci e Rebic che avrebbe zittito i tifosi dello Stadium. Ed è proprio il croato che di testa ha segnato l’1-1. Nonostante l’ingresso dei vari Chiesa e Kulusevski, Allegri non è riuscito a portare i tre punti a casa. Sono ora quattro le partite dei bianconeri in campionato dove sono arrivati solo due punti.