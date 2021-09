Già si vede la mano di Juric: Brekalo il ‘faro’ del suo Torino

C’è già l’impronta di Juric sul Torino. Importante in tal senso l’arrivo in granata di Josip Brekalo, giocatore che il tecnico granata ha voluto a tutti i costi

La mano di Juric sul Torino è già palpabile. Le polemiche per il calciomercato sono già alle spalle, anzi proprio dal mercato il tecnico ha avuto quel calciatore in grado di far compiere il salto di qualità alla sua squadra. Parliamo di Josip Brekalo, debuttante col Sassuolo a Reggio Emilia dove il ‘Toro’ si è imposto con un 2-0 che non dice tutto del dominio tecnico e tattico dei granata. E del bel calcio espresso.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il classe ’98 croato ha disputato una partita di grande livello, facendo da collante tra centrocampo e attacco nonché fornendo ben due assist non sfruttati dai compagni (Lukic su tutti). Arrivato dal Wolfsburg in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 11 milioni, Brekalo ha già dimostrato di poter essere il faro del Torino di un Juric – uno dei migliori allenatori in circolazione – che non a caso lo ha voluto a tutti i costi.