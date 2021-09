“Una sciagura”: Juventus-Milan ha un grande bocciato

Juventus-Milan ha visto i rossoneri in grande difficoltà nel primo tempo: bocciatura sonora per un paio di calciatori di Pioli

Inizio di partita complicato per il Milan. La Juventus si porta subito in vantaggio con Morata che sfrutta una falla nell’organizzazione difensiva della squadra di Pioli. Per gli ospiti grande difficoltà nel reagire con diversi calciatori apparsi sotto tono. Tra questi i tifosi hanno individuato – nonostante il pareggio nel finale – due rossoneri da bocciare: Alessio Romagnoli e Franck Kessie.

Entrambi in scadenza di contratto a fine stagione, sono i destinatari delle critiche più pesanti del popolo social. “Imbarazzante” scrive un utente di Kessie, mentre un altro lo invita a ‘svegliarsi’. Per Romagnoli, invece, il ritornello più gettonato è: “Ma gioca già alla Juventus” in riferimento alle recenti dichiarazioni di Raiola su un possibile trasferimento estivo in bianconero.

Ecco alcuni tweet su Romagnoli e Kessie:

Kessie è pure riuscito a regalare l’angolo in un 3 vs nessuno? — Ryuzaki (@_Kanmuru) September 19, 2021

Kessié e Theo imbarazzanti.#JuventusMilan — Emilio Fabbri (@SuperNova_212) September 19, 2021

Kessie che sente i fischi immaginari non ho parole — Emma (@aliabilityy) September 19, 2021

Kessie svegliati — Demetrio (@Shellshoker7) September 19, 2021

Romagnoli pensa di giocare già con loro? — Lara (@Larabrusi) September 19, 2021

Romagnoli non si può vedere. #JuveMilan — Åve (@aveskin) September 19, 2021