UFFICIALE la decisione di Pioli su Maignan: confermata anticipazione CM.IT

Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Milan: c’è Maignan, come anticipato da Calciomercato.it. De Ligt in panchina

Maignan c'è: è ufficiale l'undici del Milan di Pioli per sfidare la Juventus all'Allianz Stadium. Come anticipato da Calciomercato.it, il portiere rossonero stringe i denti. In panchina de Ligt: Chiellini torna titolare al fianco di Bonucci.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Milan:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata. All. Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli