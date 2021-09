Forfait per Fiorentina-Inter, certa l’assenza pesante

Fiorentina-Inter perde uno dei protagonisti in campo, il giocatore non ce la fa e non sarà a disposizione per la sfida del ‘Franchi’.

Serie A che entra nel vivo, gare a ritmo serrato. Concluso il turno in questo weekend sarà già tempo di scendere di nuovo in campo nell’infrasettimanale. Molte le gare interessanti, tra cui Fiorentina-Inter di martedì sera. I viola, reduci da tre vittorie consecutive, vogliono consacrarsi come la principale sorpresa di questo avvio di stagione. I nerazzurri sono invece di fronte a un esame importante e vogliono ribadire il loro ruolo di favoriti per il titolo. Ma al ‘Franchi’ non ci sarà uno dei giocatori più attesi.

Fiorentina-Inter, out Castrovilli: le condizioni del centrocampista

Gaetano Castrovilli non sarà infatti del match. Il centrocampista viola è uscito dal campo, nel primo tempo contro il Genoa, dopo un violento impatto contro un palo della porta difesa da Sirigu. I primi accertamenti hanno escluso traumi di particolare entità o frattura, ma il giocatore, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, ha trascorso la notte in osservazione in ospedale. Quest’oggi sarà sottoposto a nuovi esami. Il suo forfait a questo punto è scontato, Italiano dovrà fare a meno di lui.