Dybala-Juventus, doppia firma: dal Milan al rinnovo | Il punto di svolta

Paulo Dybala sarà chiamato stasera ad essere grande protagonista, prima di tornare poi a parlare di rinnovo con la Juventus che spera di trattenerlo

Questa sera la Juventus sarà di scena allo Stadium contro il Milan, per il big match della quarta giornata di Serie A. Gli occhi sono tutti puntati su Torino per una sfida che vale una fetta importante di questo inizio di stagione a tinte più nere che bianche. La compagine di Allegri ha bisogno del primo successo in Serie A, ed ottenerlo contro una diretta rivale come il Milan potrebbe dare la carica giusta. Il faro della squadra dovrà essere Paulo Dybala, che i tifosi si augurano possa firmare a modo suo il big match di questa sera, prima di rituffarsi sulla firma, questa reale, del rinnovo contrattuale con il club piemontese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, da domani ogni giorno è buono: il punto di svolta per Dybala

Una firma metaforica sulla partita contro il Milan potrebbe inoltre essere propedeutica per quella fisica sul rinnovo di contratto. Come evidenziato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, da domani ogni giorno della prossima settimana potrà essere buono per il tanto agognato annuncio. Dybala ha infatti colpito Allegri con la sua predisposizione al lavoro e al sacrificio, altro motivo per cui la società ha sciolto le ultime riserve puntando forte sull’argentino.

Venerdì c’è stato un altro incontro tra le parti e Antun e Cherubini, come ribadito dal quotidiano, hanno gettato le basi per arrivare l’intesa, e tradurre poi il tutto in una vera bozza contrattuale. La prossima settimana si dovrebbe dunque chiudere, anche perchè l’entourage del calciatore, in Italia da due mesi, ha maturato l’idea di arrivare ad un punto: a fine settimana si torna in Argentina. Dal Milan al rinnovo: Dybala spera nel doppio colpo.