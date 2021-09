DIRETTA Serie A, Verona-Roma | Segui la cronaca LIVE

La lanciatissima Roma di José Mourinho fa visita al Verona, fresco di cambio di allenatore: da Di Francesco a Tudor

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per la quarta giornata del campionato di Serie A, il Verona ospita la Roma. I gialloblu arrivano all’appuntamento dopo tre sconfitte e zero punti in classifica, col cambio in panchina avvenuto in settimana tra l’esonerato Eusebio Di Francesco e il nuovo allenatore, Igor Tudor. Di contro, i lanciatissimi giallorossi di José Mourinho, dopo il rotondo 5-1 rifilato in Conference League al CSKA Sofia, hanno tutta l’intenzione di continuare a veleggiare a punteggio pieno in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Bentegodi’ di Verona.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ROMA

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Ilic, Hongla, Barak, Lazovic; Simeone, Lasagna. All. Tudor

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: