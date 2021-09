DIRETTA Serie A, Lazio-Cagliari | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e il Cagliari di Mazzarri in tempo reale

La Lazio ospita il Cagliari in una gara molto delicata valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Reduci dalle sconfitte contro Milan e Galatasaray, i biancocelesti di Sarri vogliono tornare subito al successo per non rischiare di aprire subito una mini-crisi di risultati. Ma dopo il cambio in panchina, i rossoblu vogliono strappare un risultato positivo per inaugurare al meglio l’era Mazzarri. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F. Anderson. All. Sarri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri

CLASSIFICA: