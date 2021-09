DIRETTA Serie A, Juventus-Milan | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e il Milan di Pioli in tempo reale

La Juventus e il Milan si affrontano nel big match della quarta giornata di Serie A. Da un lato i bianconeri di Allegri vanno a caccia della prima vittoria in campionato dopo un avvio horror con un solo punto in tre gare per non perdere contatto dalla vetta. Dall’altro i rossoneri di Pioli vogliono bissare il successo della passata stagione per restare a punteggio pieno. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

Probabili formazioni Juventus-Milan

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata. All. Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA: