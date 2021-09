Coronavirus, bollettino 19 settembre: 3838 nuovi positivi, i morti sono 26

Il Ministero della Salute ha diramato il consueto bollettino giornaliero relativo all’emergenza Coronavirus: i dati di oggi

Sono stati resi noti i dati delle ultime 24 ore relativi al Coronavirus in Italia. I nuovi casi registrati sono 3.838, contro i 4.578 di ieri, a fronte di 263.571 tamponi giornalieri effettuati (ieri 355.933). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all’1,45% (ieri 1,3%). Purtroppo sono ancora 26 i morti accertati nelle ultime 24 ore, 530 (+11) le persone in terapia intensiva, con 40 nuovi ingressi. I guariti sono 3.314, per un totale di 4.392.265. Infine, i ricoverati con sintomi sono 3.929, in calo di 29 rispetto a ieri, 113.536 (+496) i casi attualmente positivi nel nostro paese.