Niente Milan, a gennaio pronto per la Liga

Il Milan ha lungamente cercato un esterno di qualità da regalare a Stefano Pioli, con Jesus Corona tra i papabili candidati. Il messicano sembra però destinato ad andare in Spagna

Tra i tanti profili accostati con grande insistenza al Milan nell’ultima finestra estiva di calciomercato c’è anche Jesus Corona, laterale offensivo del Porto in scadenza di contratto. I rossoneri prima dell’acquisto di Messias sembravano intenzionati ad acquistare anche un altro esterno, considerando che Castillejo non rientra di fatto nei piani per il futuro. Le strade di Corona e del Milan potrebbero però non incrociarsi mai nel concreto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’, Corona sarebbe destinato ad approdare al Siviglia. L’accordo tra il ‘Tecatito‘ e il club andaluso non è stato formalizzato, e potrebbe approdare a gennaio in biancorosso con l’addio di Munir o Idrissi, pronti a fare spazio. Corona era stato cercato anche in estate, ma l’affare col ds Monchi potrebbe concretizzarsi nel mercato invernale, a patto che venga fatto spazio da una cessione in quella zona di campo.