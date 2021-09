La decisione dell’Empoli sulla panchina di Andreazzoli

Andreazzoli sotto osservazione dopo il pesante ko interno contro la Sampdoria. La situazione

L'impresa dell'Allianz Stadium contro la Juventus è finora l'unico risultato positivo della stagione del neopromosso Empoli. Nelle altre tre partite disputate sono infatti arrivate altrettante sconfitte, con tre gol subiti contro Lazio e Sampdoria e quella casalinga contro il Venezia. Oggi la squadra di Andreazzoli ha perso malamente con i blucerchiati, incassando il secondo ko consecutivo. La posizione dell'allenatore non è ancora a rischio, ma già sotto osservazione. Al momento non è comunque previsto l'esonero da parte della società, ma le prossime partite saranno già decisive per la panchina del tecnico.

Stadium a parte, l’Empoli ha già subito ben 8 gol nelle tre sconfitte con Lazio, Venezia e Sampdoria, realizzandone solo 2. Un ruolino di marcia già sotto osservazione da parte della dirigenza: è ancora presto per parlare di cambio di panchina, ma anche la situazione di Andreazzoli resta da monitorare.