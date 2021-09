Gian Piero Gasperini analizza a Dazn la vittoria dell’Atalanta per 1-0 sul campo della Salernitana: decisivo Zapata

L’Atalanta supera a fatica la Salernitana per 1-0 nell’anticipo serale della quarta giornata di Serie A. Fortuna e cinismo per la dea, capace di vincere con appena tre tiri in porta tentati grazie ad un guizzo di Zapata. La formazione bergamasca sale così a 7 punti in classifica, mentre resta a 0 la squadra di Castori, nonostante la buona gara.

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto a Dazn nel post-partita: “E’ stato un match di grande difficoltà, la Salernitana aveva tanta energia e l’ambiente è stato un fattore”. Poi sull’inizio di campionato della Dea: “Il calcio non è tutto spiegabile. Questa sera era una partita che poteva essere molto dura. Noi abbiamo avuto testa, abbiamo tenuto e appena hanno rallentato abbiamo creato i presupposti per vincerla”.

Dopo un siparietto con Marco Parolo (“Finalmente non giochi più, mi segnavi sempre”), Gasperini analizza la forza mentale dell’Atalanta: “Staccare la spina nelle partite più abbordabili può essere un problema. La testa diventa fondamentale, questo con un pizzico di fortuna oggi ha fatto la differenza”.

Salernitana Atalanta, parla Gasperini

L’ultima battuta la dedica alle vittorie di misura: “Il calcio è strano, si può vincere e perdere in maniera sporca. Questa sarà una stagione particolare, contro di noi c’è maggiore attenzione. Dovremo essere attrezzati: sono confortato dalla testa dei miei calciatori. Speriamo, strada facendo, di migliorare anche la qualità”.