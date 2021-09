Pagelle e tabellino di Inter-Bologna, anticipo di San Siro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Tennistico 6-1 degli uomini di Inzaghi

L’Inter asfalta il Bologna e rifila un umiliante 6-1 al Bologna dell’ex Mihajlovic. Dumfries è straripante sulla destra e fa ammattire Hickey, il peggio in campo. Lautaro Martinez è indiviaolato, Dzeko rileva l’infortunato Correa e firma una doppietta.

C’è gloria anche per Vecino e Barella, Skriniar solita garanzia dietro che piazza l’incornata vincente nel primo tempo. Malissimo tutto il Bologna ad eccezione di Soriano e del neo-entrato Theate, autore del gol della bandiera.

INTER

Handanovic 6,5 – Fa il su evitandi su Soriano il gol del momentaneo 1-1. Per il resto ci pensanop i compagni.

Skriniar 7,5 – Muro difensivo e anche bomber. Solita sicurezza dietro, ci sta prendendo gusto pure in area avversaria: secondo centro in campionato dopo il sigillo all’esordio al Genoa.

De Vrij 7 – Frena Arnautovic senza particolari difficoltà. Leader del pacchetto arretato, Inzaghi lo fa rifiatare nel finale (67’ Ranocchia 6 – Esordio stagionale, si prende gli applausi del pubblico di San Siro).

Bastoni 7 – Sicuramente in crescita rispetto al match contro il Real Madrid, l’infortunio sembra alle spalle. Gran lancio allo scatenato Lautaro nel primo tempo (75’ Kolarov sv).

Dumfries 8 – Fa ammattire Hickey, sembra Hakimi sulla destra… Un assist pulito e un altro ‘sporco’ a referto alla prima da titolare in nerazzurro. Niente male.

Barella 7 – Parte col freno a mano tirato, poi esce dal torpore e ci mette tanta intensità in mezzo al campo. Trova anche la via della rete con un ottimo riflesso.

Brozovic 7,5 – Ritmi altissimi, è padrone del centrocampo. Alfiere indispensabile per Inzaghi in entrambi le fasi di gioco. Colonna (75’ Gagliardini sv).

Vecino 7 – Parte forte con il lancio ad innescare Dumfries in occasione della rete del vantaggio. Prestazione solida, arricchita dalla marcatura del poker interista. Sfrutta la chance concessagli da Inzaghi.

Dimarco 7 – Doppio assist vincente: da fermo e in movimento. Prova convincente e mancino sempre caldissimo per il prodotto della cantera. La titolarità di Perisic è in pericolo.

Correa 5,5 – Qualche guizzo ma fine a se stesso. Costretto subito ad uscire per un dolorosissima botta al bacino (29’ Dzeko 7,5 – Segna a risultato acquisito, ma sono comunque due gol di pregevole fatture. Per una volta è letale sottoporta).

Lautaro Martinez 7,5 – Assatanato, rincorre ogni palla e quando punta è imprendibile per i malcapitati difensori ospiti. Spacca subito la partita, d’alta scuola il velo con il quale smarca Dzeko sul 5-0 (67’ Sanchez 6,5 – Il tempo di servire la palla a Dzeko per il tennistico 6-0).

All. Inzaghi 8 – Inter straripante che la sblocca subito e mette in ghiaccio la partita già prima dell’intervallo. Macchina da gol impressionante: 15 reti in appena 4 partite. Squadra che gira a meraviglia nonostante le novità di formazione. La risposta che serviva dopo il deludente pari con la Sampdoria e la beffa contro il Real Madrid in Champions League.

BOLOGNA

Skorupski 4,5 – Piuttosto incerto sull’incornata di Skriniar: colpe da condividere con Hickey. Travolto dalla furia nerazzurra.

De Silvestri 4,5 – In affanno quando viene punta, ricorre alle maniere forti su Correa ad inizio partita (75’ Theate 6 – Firma il gol della bandiera).

Medel 4 – Si addormenta dopo sei minuti su Lautaro Martinez che lo beffa sul vantaggio dell’Inter. Non certamente un bel biglietto da visita…

Bonifazi 4,5 – In costante apnea anche lui di fronte ad un’Inter scatenata. Medel, di certo, non lo aiuta.

Hickey 3 – Dumfries fa quello che vuole, lo scozzese non lo prende mai e viene costantemente saltato sulla destra dall’ex PSV. Per non farsi mancare niente, si fa beffare da Skriniar sulla rete del 2-0. Pomeriggio da dimenticare e pure in fretta (56’ Dijkd 5 – anche lui in netta difficoltà contro Dumfries).

Svanberg 5 – Il gioiellino del Bologna fatica ad emergere in mediana. Le qualità ci sono ma per certi livelli bisogna fare ancora tanta strada (56’ Barrow 5 – Non è la giornata adatta per lasciare il segno).

Dominguez 4,5 – Le furie nerazzurre sbucano da tutte le parti: non fa argine in mediana e anche l’apporto in fase di costruzione è praticamente nullo (69’ van Hooijdonk 5 – Entra a risultato già acquisito).

Skov Olsen 5 – Parte bene sulla destra ma è un fuoco di paglia. Bastoni e Dimarco hanno vita facile.

Soriano 6 – L’unico che ci priva e che crea scompiglio alla difesa di casa. Handanovic lo mura sul più bello, nella ripresa bel filtrante per Sansone che spreca goffamente.

Sansone 4 – Si mangia un gol praticamente fatto: la volée al limite dell’area piccola è quasi meglio di un rigore… Dopo l’intervallo butta alle ortiche un pericoloso contropiede, sbagliando l’appoggio per Arnautovic.

Arnautovic 4,5 – L’ex della contesa ci tiene a fare bella figura ma si perde tra i colossi della retroguardia di Inzaghi. La squadra non lo aiuta ma lui fa poco per impensierire Handanovic.

All. Mihajlovic 3 – Figuraccia storica per il Bologna, mai pervenuto a San Siro a parte qualche lampo nel primo tempo. I presupposti non erano certo questi dopo una parte positiva in campionato. Servirò una bella strigliata negli spogliatoi dopo una batosta del genere.

Arbitro: Ayroldi 6,5 – L’Inter indirizza subito la partita, ha poco lavoro nel pomeriggio di San Siro. Direzione comunque senza macchie.

TABELLINO

INTER-BOLOGNA 6-1

6’ Dumfries; 30’ Skriniar; 34’ Barella; 55’ Vecino; 62’ e 68’ Dzeko; 87’ Theate (B)

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa (29’ Dzeko). A disposizione: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Calhanoglu, Perisic, Gagliardini, Sanchez, Satriano. Allenatore: Inzaghi

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Arnautovic. A disposizione: Bardi, Binks, Soumaoro, Theate, Mbaye, Dijks, Amey, Santander, Orsolini, Barrow, Van Hooijdonk, Vignato. Allenatore Mihajlovic

Arbitro: Ayroldi (Molfetta)

VAR: Guida

Ammoniti: De Silvestri (B), Hickey (B)

Espulsi:

Note: recupero 1’ e 1’