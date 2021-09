Vigilia di Juventus-Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli parla del big match in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.

Domani sera all’Allianz Stadium il big match tra Juventus e Milan. Rossoneri che vogliono confermare l’ottimo momento di forma in campionato e arrivano a Torino in vetta alla classifica, con otto lunghezze di vantaggio sui bianconeri. Il tecnico milanista Stefano Pioli parla alla vigilia in conferenza stampa, Calciomercato.it seguirà per voi le sue dichiarazioni principali. Attesa per le notizie di formazione, con le ultime sulle condizioni di Ibrahimovic e degli altri acciaccati.

LIVERPOOL – “Ci siamo scottati. Abbiamo vissuto una situazione dove il livello era al top. Abbiamo fatto fatica, ma anche saputo reagire. C’è ancora differenza, loro hanno messo più qualità e intensità. E’ una partita che ci aiuterà. Abbiamo sofferto fino al rigore, poi c’è stato più equilibrio, i particolari fanno la differenza”.

JUVENTUS – “Era difficile aspettarseli con un solo punto. Ma hanno avuto tante difficoltà con i nazionali e non solo. Ritrovo Allegri che è un grande allenatore, non siamo noi i favoriti, loro hanno grandi campioni”.

IBRAHIMOVIC E GIROUD – “Ibra non è migliorato, non ci sarà. Vorrebbe essere Superman, ma non lo è. Out anche Giroud per una lombalgia. Ci concentriamo sulle risorse che abbiamo”.

SCUDETTO – “Ci sentiamo forti, ma l’asticella si è alzata. Ci sono sette squadre molto vicine, domani proveremo ad essere migliori della Juve”.

MAIGNAN – “Donnarumma ci ha dato tanto, ma ora abbiamo un altro grande portiere. Maignan mi piace per come affronta il lavoro quotidiano e per la sua curiosità”.

PELLEGRI E MESSIAS – “Pellegri sta bene, il suo momento potrebbe essere già domani. Ha un bell’atteggiamento, mi piace. Per Messias bisogna ancora aspettare, è un peccato”.

ROMAGNOLI – “Il suo agente fa il suo lavoro, io il mio. E’ un grande difensore e sono contento di allenarlo”.

ALLEGRI E LA JUVENTUS – “Dice che la partita è più importante per noi che per loro? Io credo che sia una sfida importante per entrambe le squadre. Mi aspetto una Juve che venga ad aggredirci, ma tutto può succedere. Se li facciamo avvicinare troppo, corriamo dei rischi. Come si battono? Curando l’attenzione ai particolari”.

