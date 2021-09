Tegola last minute, salta Juventus-Milan per infortunio

Un elemento importante non potrà essere della partita, alle porte della sfida contro la Juventus. L’infortunio lo blocca a poche ore dal match

Pioli © Getty ImagesJuventus-Milan è sempre più vicina e dirà molto sulle sorti del campionato delle squadre. Stefano Pioli, però, a ormai poche ore dalla super sfida, è costretto a registrare un infortunio in difesa. Davide Calabria, infatti, si è fermato a causa di un problema muscolare dopo gli ultimi allenamenti settimanali. A riportarlo è ‘Sky Sport’, che evidenzia come il calciatore sarà costretto a saltare la partita tra le due big del campionato italiano. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calabria si è imposto come uno dei fedelissimi di Pioli, svolgendo al meglio il ruolo di terzino destro nel 4-2-3-1, ormai marchio di fabbrica del Milan nelle ultime due stagioni. La sua assenza è sicuramente pesante per i rossoneri, che non vogliono smettere di sognare e macinare punti. Anche contro una Juventus che può solo vincere.