“Trattativa in fase avanzata”: vicino l’accordo che cambia l’Inter

In campo contro il Bologna per la quarta giornata di campionato, dopo il ko contro il Real Madrid in Champions, l’Inter potrebbe presto ricevere novità importanti. Si parla, infatti, di una trattativa molto ben avviata, tanto che un accordo sarebbe vicino. A dirlo è Zuheir Shammasi e la trattativa riguarda la possibile cessione di una parte delle quote di Suning ad un fondo di investimento. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter, Suning tratta la cessione di una quota

In particolare il giornalista di Alyaum.com sul proprio profilo Twitter ha riportato le notizie ricevute da quella che definisce “una fonte affidabile”. “Suning è in fase molto avanzata per un accordo con un grande fondo di investimento per vendere parte delle azioni del club del valore di almeno il 50%”.

Non è la prima volta che si parla di un possibile ingresso di nuovi soci al fianco di Suning per rafforzare le finanze dell’Inter che in estate ha ceduto due pezzi pregiati come Hakimi e Lukaku anche per mettere in sicurezza i conti.