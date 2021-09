Voti, pagelle e tabellino del primo tempo di Inter-Bologna, anticipo di San Siro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Dominio nerazzurro con Lautaro, Skriniar e Barella a segno

Inter straripante dopo il primo tempo dell’anticipo di campionato contro il Bologna. Bastano sei minuti a Lautaro Martinez per far esultare San Siro: rapace l’argentino nel sorprendere Medel e scaraventare nel sacco il perfetto traversone dell’ottimo Dumfries. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’olandese macina chilometri sulla fascia e mette in grosso affanno Hickey, con lo scozzese che si fa anticipare anche da Skriniar sul corner del raddoppio nerazzurro. Nell’occasione incerto pure Skorupski in uscita. Il collega Handanovic è bravo invece a stoppare Soriano, sicuramente il migliore dei suoi. L’Inter domina e trova anche il sigillo del 3-0 con Barella che ha i riflessi pronti nel colpire Skorupski sull’ennessima scorribanda di Dumfries. Malissimo Medel e Hickey, Sansone sbaglia la chance del possibile 1-1. Fuori nell’Inter per infortunio Correa che fino a quel momento non aveva brillato.

INTER

Handanovic 6,5

Skriniar 7

De Vrij 6,5

Bastoni 6,5

Dumfries 7,5

Barella 7

Brozovic 7

Vecino 6,5

Dimarco 6,5

Correa 5,5 (29’ Dzeko 6)

Lautaro Martinez 7

All. Inzaghi 7

BOLOGNA

Skorupski 5

De Silvestri 5,5

Medel 4,5

Bonifazi 5

Hickey 4

Svanberg 5,5

Dominguez 5

Skov Olsen 5,5

Soriano 6

Sansone 5

Arnautovic 5

All. Mihajlovic 4,5

Arbitro: Ayroldi 6

TABELLINO

INTER-BOLOGNA 3-0

6’ Lautaro Martinez; 30’ Skriniar; 34’ Barella

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa (29’ Dzeko). A disposizione: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Calhanoglu, Perisic, Gagliardini, Sanchez, Satriano. Allenatore: Inzaghi

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Arnautovic. A disposizione: Bardi, Binks, Soumaoro, Theate, Mbaye, Dijks, Amey, Santander, Orsolini, Barrow, Van Hooijdonk, Vignato. Allenatore Mihajlovic

Arbitro: Ayroldi (Molfetta)

VAR: Guida

Ammoniti: De Silvestri (B), Hickey (B)

Espulsi:

Note: recupero 1’