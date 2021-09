Inter-Bologna, Mihajlovic: “Noi abbiamo giocato e loro hanno fatto i gol”

Sinisa Mihajlovic ha commentato la pesante sconfitta del Bologna a San Siro contro l’Inter: “La partita è finita del primo tempo”

Una partita a senso unico e una sconfitta pesantissima, questo è il magro bottino che si porta a casa il Bologna dalla trasferta di ‘San Siro’. Sinisa Mihajlovic si è presentato davanti ai microfoni di ‘Dazn’ dopo Simone Inzaghi e ha cercato di analizzare cosa non ha funzionato nella sfida contro l’Inter. “La partita è finita nel primo tempo. Noi abbiamo giocato e loro hanno fatto i gol. Abbiamo subito reti evitabili e là davanti potevamo pareggiare con Soriano e Sansone. A fine primo tempo il risultato era troppo pesante per come avevamo giocato”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>PAGELLE e TABELLINO Inter-Bologna | Dumfries alla Hakimi, incubo Hickey

Infine, Mihajlovic ha già indicato la via ai propri uomini: “Quando giochi contro l’Inter ogni sbaglio devi pagarlo. Nel primo tempo, nonostante perdessimo 3-0, era abbastanza soddisfatto per come avevamo giocato. Loro avevano segnato su tre episodi, un calcio d’angolo e un rimpallo. Ora cerchiamo di ripartire”.