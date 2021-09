La sfortuna si accanisce sull’Inter: altro infortunio per Inzaghi

Infortunio per Correa durante Inter-Bologna, Inzaghi manda in campo Dzeko al minuto 29

Inter in ansia per le condizioni fisiche di Joaquin Correa. Al minuto 28 di Inter-Bologna, match odierno della 4a giornata di Serie A, l’attaccante argentino si è accasciato a terra visibilmente dolorante. Dopo le imminenti cure dello staff nerazzurro, ha quindi deciso di tornare in campo per poi arrendersi pochi secondi dopo. Per lui si tratta di un colpo molto forte al bacino; il talento si è spostato negli spogliatoi non riuscendo a restare seduto in panchina.

Inter-Bologna, infortunio per Correa e sostituzione con Dzeko

Al posto di Correa, dunque, Simone Inzaghi ha deciso di mandare in campo Edin Dzeko. Il momento dei nerazzurri, dal punto di vista della forma fisica, si conferma poco fortunato dopo i recenti infortuni di Sensi e Vidal.