Diretta Salernitana-Atalanta | Formazioni ufficiali e cronaca

Il sabato di Serie A si chiude con Salernitana-Atalanta, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Il 2-2 in casa del Villarreal ha parzialmente lenito la delusione per la sconfitta in campionato contro la Fiorentina, ma l’Atalanta ha ora bisogno di una vittoria per riavvicinarsi alla testa della classifica. Ormai esperta di passi falsi a inizio stagione e di rimonte perentorie, la squadra di Gasperini dovrà affrontare la Salernitana. Peggior difesa del campionato con undici gol subiti, la squadra campana è chiamata ad una reazione di orgoglio, anche per salvaguardare la posizione di mister Castori. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Probabili formazioni Salernitana-Atalanta

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Bogdan, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribéry; Simy, Bonazzoli. All. Castori

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Zapata. All. Gasperini

