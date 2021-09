Diretta Genoa-Fiorentina | Formazioni ufficiali e cronaca live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Genoa-Fiorentina, anticipo delle 15 della quarta giornata di Serie A

Reduci dalle belle vittorie in trasferta contro Cagliari e Atalanta, Genoa e Fiorentina aprono il palinsesto del sabato della quarta giornata di Serie A. Ancora privo dell’infortunato Caicedo, Davide Ballardini dovrà vedersela contro una squadra in forma, dove si può già intravedere la mano di Vincenzo Italiano. In caso di vittoria, i Viola raggiungerebbero momentaneamente il trio di testa, mentre con i tre punti i padroni di casa scavalcherebbero anche il Sassuolo, sconfitto ieri dal Torino. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Genoa-Fiorentina

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Rovella, Badelj, Tourè, Fares; Destro, Ekuban. All. Ballardini

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Roma punti 9, Napoli 9, Milan 9, Inter 7, Udinese 7, Lazio 6, Fiorentina 6, *Torino 6, Bologna* 4, *Sassuolo 4, Atalanta 4, Venezia 3, Empoli 3, Genoa 3, Sampdoria 2, Spezia 1, Juventus 1, Cagliari 1, Verona* 0, Salernitana 0. *una partita in più