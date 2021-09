Emergenza infortuni, arriva il comunicato ufficiale dell’Inter

Arriva il comunicato ufficiale dell’Inter sul proprio profilo Twitter riguardo l’infortunio a Joaquin Correa

Tanta ansia in casa Inter per l’infortunio di Joaquin Correa al 28′ del primo tempo durante il match contro il Bologna. I nerazzurri hanno poi clamorosamente vinto per 6-1, ma Simone Inzaghi era chiaramente preoccupato per le condizioni del suo gioiello. Il trequartista argentino, infatti, si era accasciato al suolo per un colpo al bacino. Ha provato a continuare la partita, ma si è arreso quasi subito. E l’allenatore dell’Inter ha mandato in campo Edin Dzeko. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter-Bologna, il comunicato sulle condizioni di Correa

Sul proprio profilo Twitter, l’Inter ha ufficialmente comunicato le condizioni di Correa dopo l’infortunio di oggi: “Accertamenti tutti negativi per Correa all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Confermato forte trauma contusivo”. Sospiro di sollievo, dunque, per Inzaghi e i tifosi dell’Inter in vista degli impegni con Fiorentina, Atalanta e Shakhtar.