Colpo nerazzurro per il Milan, 22 milioni e sfida alle big

Il Milan punta un grande talento in sede di calciomercato. Fissato il prezzo per il grande colpo e sfida alle big

Il Milan tiene d’occhio il calciomercato, alla ricerca del profilo giusto per migliorare la rosa. I rossoneri non hanno alcuna intenzione di mollare nella corsa al talento e anzi continuano a seguire con grande attenzione le prestazioni di Noa Lang. Il classe 1999, a suon di colpi e giocate di grande qualità, è finito nel mirino di diverse big internazionali, pronte a contenderselo in sede di calciomercato. Arrivano importanti novità dalla Spagna e non solo sulle squadre interessate al ragazzo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Il Milan punta Noa Lang sul calciomercato: prezzo e club interessati

L’esterno d’attacco piace, quindi, al Milan che valuta la situazione in attesa del possibile affondo. I rossoneri, però, non sono l’unico club interessato al ragazzo. Il club milanese, infatti, dovrà sfidare la concorrenza di Leicester e Arsenal per accaparrarsi il calciatore, secondo quanto riporta ‘fichajes.net’. Non è l’unica novità inerente il talento. Il prezzo fissato dal Club Brugge per privarsi del suo attaccante è di 22 milioni di euro. Vedremo se il Milan si farà trovare pronto per chiudere l’affare o la concorrenza avrà la meglio.