Messi-PSG, spuntano le cifre record del contratto | Leonardo smentisce

Spuntano le cifre record del contratto firmato da Messi col PSG, ma Leonardo smentisce seccamente le indiscrezioni

110 milioni in 3 anni. Titolava così, stamane, in prima pagina, il celebre quotidiano francese ‘L’Equipe’. Le cifre erano relative all’ingaggio che dovrebbe percepire Messi nell’accordo firmato questa estate con il PSG. Si tratterebbe di 110 milioni di euro netti in tre anni se onorerà l’accordo fino al 2024. La Pulce sarà anche il primo giocatore a essere pagato in criptovalute: il club di Al-Khelaifi, infatti, verserà un milione in Psg Fan Token, moneta creata dalla piattaforma di engagement Socios.com.

Le indiscrezioni sono però state accolte con nervosismo dal dirigente Leonardo, che ha rilasciato alcune dichiarazioni smentendo il quotidiano: “E’ molto lontano dalla realtà, in termini di tempi e di cifre – le parole riportate da ‘RMC Sport’ – Ci sono clausole di riservatezza, ma posso dire che non è la verità”.