Il calciomercato dei ritorni, nel radar della Juve c’è anche l’attaccante

Dalla Spagna, la Juventus sogna il grande ritorno: obiettivo Coman, che però piace anche a Liverpool e Tottenham

E’ l’uomo dei record, perché in nove stagioni da professionista è riuscito a vincere per nove volte un campionato nazionale. Kingsley Coman lo ha fatto con il Paris Saint-Germain (due volte), una volta con la Juventus e le altre con il Bayern Monaco. E proprio la Juventus starebbe pensando al ritorno del giocatore francese, che con i bavaresi ha un contratto in scadenza nel 2023.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> “Addio Juventus”| L’annuncio di Raiola che infiamma il calciomercato

La notizia arriva dalla Spagna, proprio il giorno successivo all’operazione di Coman. Il francese è stato infatti sottoposto ad un intervento chirurgico per aritmia cardiaca. Una situazione meno grave del previsto visto che Nagelsmann ha annunciato che potrebbe fermarsi al massimo per due settimane. Il transalpino però, complice anche la situazione contrattuale, potrebbe partire la prossima estate. In caso di mancato accordo sul rinnovo, il Bayern sarebbe pronto a cederlo per poter ricavare un indennizzo dalla sua cessione. E sulle sue tracce, sottolinea ‘fichajes.net’, oltre alla Juventus ci sarebbero anche Tottenham (dell’ex bianconero Paratici) e Liverpool. Sarebbe soprattutto Allegri a premere per un ritorno del classe 1996. Bisognerà però vedere quelle che sono le richieste del club tedesco e le disponibilità dei bianconeri.