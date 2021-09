I due addii estivi che possono portare Dybala all’Inter

L’Inter prova il clamoroso assalto per Dybala: doppio addio per finanziare il colpaccio per il 10 della Juventus

Marotta può provare il grande sgarbo alla Juventus. Il nome è quello di Paulo Dybala in scadenza nel 2022: la trattativa per il prolungamento di contratto non è ancora arrivata alla fumata bianca. Il club bianconero si è spinto ad offrire un ingaggio da 7 milioni di euro più altri due milioni in bonus. Un’offerta che non convincerebbe in pieno la Joya: proprio su questo potrebbe puntare l’Inter per strappare il calciatore a zero ai rivali bianconeri. Un affare che, come si legge su ‘Interlive.it‘, potrebbe essere favorito da un doppio addio alla squadra di Inzaghi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Vidal e Perisic liberano Dybala

Gli addii che libererebbero lo spazio per Dybala possono essere quelli di Ivan Perisic e Arturo Vidal. Entrambi in scadenza nel 2022 (con un’opzione presente nel contratto del cileno), percepiscono ingaggio rispettivamente da 5 e 6,5 milioni di euro.

Con il loro addio, l’Inter andrebbe a risparmiare 11,5 milioni di euro a stagione e Marotta avrebbe la possibilità di presentare un’offerta da 9 milioni di euro più 1 di bonus. Una cifra superiore rispetto a quella cui si è spinta la Juventus e che potrebbe ingolosire l’argentino. Certo un’idea non semplice visto la volontà dei bianconeri e dello stesso Dybala di proseguire insieme.