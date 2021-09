Caos a fine partita, espulso il direttore sportivo: “L’arbitro non verrà più qui”

Al termine di Atletico Madrid-Athletic Bilbao, Gil Manzano ha espulso il direttore sportivo dei Colchoneros: frasi shock al quarto uomo

La sfida tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao è, storicamente, molto tesa. Anche quest’anno non è mancata l’elettricità fra le due squadre, così come i cartellini: otto gialli e un rosso, questo è tabellino al termine dell’incontro. L’episodio più controverso, però, è quello accaduto dopo il fischio finale. Gli uomini di Simeone non sono riusciti ad andare oltre allo 0-0 e gli animi si sono accesi: diverbio tra il direttore sportivo dell’Atleti ed il quarto uomo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Espulsione shock in Atletico Madrid-Athletic Bilbao, sanzionato il direttore sportivo

L’arbitro Gil Manzano, infatti, ha espulso il direttore sportivo dei Colchoneros Andrea Berta. Il dirigente dell’Atletico, secondo quanto riferito da ‘El Chiringuito TV’, si sarebbe rivolto al quarto uomo in questo modo: “Questo arbitro è davvero pessimo, non verrà più qui”. Una frase che non può essere ammessa dalla squadra arbitrale, che infatti non l’ha fatta passare inosservata: espulsione pesante, ora si attenderà la decisione del Giudice Sportivo. Il ds dell’Atletico Madrid rischia una squalifica pesante.