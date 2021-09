Allegri ‘risponde’ a Raiola, svelato il futuro di de Ligt

Le parole dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa sul futuro di Matthijs de Ligt

Stanno tenendo banco le dichiarazioni di Mino Raiola in casa Juventus su Matthijs de Ligt. Il difensore centrale olandese si è affermato negli anni come uno dei migliori in Europa nel suo ruolo e gli interessi dei top club non mancano, come confermato dal super agente. A tal proposito, è intervenuto Massimiliano Allegri in conferenza stampa quasi come risposta alle parole di Raiola. Di seguito, le sue parole: “De Ligt ha 22 anni, è molto bravo. Quando le cose si vivono con troppo entusiasmo, si perde di lucidità. Aveva 20 anni quando è arrivato dall’Ajax”.

Prosegue Allegri in conferenza: “Quando arrivò alla Juve dissero che era un futuro Pallone d’Oro. La maglia pesa, bisogna stare calmi. Deve migliorare pur avendo qualità importanti. A 27 anni, probabilmente Chiellini era peggio di de Ligt, poi un anno dopo è diventato un difensore serio. Nessuno nasce imparato, c’è un percorso da fare. Poi c’è l’eccezione, ma è una. De Ligt è giovane e bravo e può restare tanti alla Juventus“. Parole chiare, che dimostrano la fiducia di Allegri verso il centrale olandese.