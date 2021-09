Vlahovic e non solo, tridente da sogno per la Juventus del 2022

Si allontana il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina, tanti club sul serbo tra cui la Juventus che pensa ad un tridente da sogno per il 2022

Ha iniziato da dove aveva concluso, con il gol. Tra i protagonisti di questo inizio di stagione c’è infatti Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Fiorentina è uno dei pezzi più pregiati del mercato e continua a piacere tantissimo alle big italiane ed estere. Di lui ha recentemente parlato anche il presidente viola Rocco Commisso, che ha aperto più di uno spiraglio per un possibile addio al termine della stagione. Il club toscano è al lavoro per il rinnovo, ma Commisso è stato chiaro: “Non faccio promesse che non posso mantenere”.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Milan, Pioli senza pace in attacco: fuori dai titolari

Ecco perché il futuro dell’attaccante pare sempre più lontano da Firenze. Come detto tanti club esteri sono sulle sue tracce. In estate lo ha cercato soprattutto l’Atletico Madrid, ma attenzione alle big inglesi. In Serie A sono invece da considerare Inter, Milan e Juventus. I rossoneri potrebbero perdere Ibrahimovic, ormai al tramonto della propria carriera, con il serbo che potrebbe essere il suo sostituto. Stando però al giornalista Paolo Bargiggia, sembra essere la Juventus la destinazione più probabile. ‘Paolobargiggia.it’ riferisce infatti di come la Juventus starebbe pensando ad un tridente da sogno. Oltre a Vlahovic, a comporlo, sarebbero Paulo Dybala, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e Mauro Icardi, che potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain causa anche la grande concorrenza.