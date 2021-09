Con i tanti infortuni per Ibrahimovic, il Milan deve pensare anche al futuro: c’è il prescelto tra quattro bomber

Zlatan Ibrahimovic è tornato contro la Lazio e ci ha impiegato una manciata di minuti per timbrare il cartellino con un gol. Lo svedese è rientrato dopo un lungo infortunio e un’operazione che gli ha fatto saltare anche l’Europeo, ma subito dopo la vittoria con i biancocelesti si è fermato di nuovo. Ibra ha saltato la trasferta di Liverpool e con buona probabilità salterà anche quella di Torino con la Juventus. Per fortuna di Pioli Olivier Giroud è tornato dal Covid con un tempismo perfetto, ma la dirigenza del Milan e i tifosi rossoneri in qualche modo devono già proiettarsi a un futuro senza Ibrahimovic. Sul calciomercato gli attaccanti importanti non mancano, anche con buone occasioni.

Ai nostri utenti abbiamo chiesto su Twitter quale deve essere il nome designato per raccogliere l’eredità dello svedese. Ad avere la meglio alla fine è stato Mauro Icardi con il 32,4% dei voti, in vantaggio su Gianluca Scamacca (25,2), Giacomo Raspadori (24,3) e Andrea Belotti (18). L’argentino è senza dubbio il giocatore più esperto e pronto anche per trascinare il Milan in Europa, anche se c’è sempre da tenere in considerazione la concorrenza della Juventus che ci pensa ormai da almeno tre sessioni di mercato. Riportare a Milano Maurito sarebbe un colpo ad effetto incredibile, soprattutto visto il passato da capitano dell’Inter, ma bisognerà anche vedere tra un anno le pretese del PSG in relazione magari alla situazione economica.