Sassuolo-Torino, Juric e il retroscena su Pobega

Nel post-partita di Sassuolo-Torino è intervenuto il tecnico granata, Ivan Juric, che ha commentato la vittoria dei suoi

Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ nel post-partita di Sassuolo-Torino, gara vinta dai suoi grazie ad una rete nel finale di Pjaca: “Pensavo alle partite col Sassuolo degli anni passata. Oggi abbiamo concesso pochissimo, è andato tutto bene. Quando prendi pali o salvataggi sulla linea non puoi dire molto. Abbiamo fatto anche un gol di classe. Speriamo che la prossima volta ci basti un po’ di meno per fare gol. Scelta sulla trequarti? Va benissimo. Come oggi, Brekalo fa una bella partita ed entra Pjaca e fa gol. Mi dispiace per Praet che si è fatto male, ma abbiamo anche Linetty. Sono tutti giocatori completi”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

POBEGA – “È un ragazzo giovane che già a Verona abbiamo monitorato. L’anno scorso è cresciuto ulteriormente allo Spezia. Può ancora migliorare molto ma ha un grande potenziale”.

SQUADRA – “I ragazzi si sono messi a disposizione. C’è un bel clima di lavoro. Se lo fai bene, anche calciatori che non hanno fatto bene negli anni scorsi fanno bene. Tutto ci da uno slancio ulteriore”.