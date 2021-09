Si chiude in parità un primo tempo divertente tra Sassuolo e Torino nel quale non sono mancate le occasioni. Tante però anche le polemiche sui social

Tanti pali e altrettanto spettacolo tra Sassuolo e Torino nell’anticipo del venerdì sera della quarta giornata di Serie A. La prima frazione si è chiusa 0-0 ma non sono mancate le occasioni per i vari Frattesi, Brekalo e Praet, tutti autori di un legno a testa, senza dimenticare una rete annullata a Djuricic e un paio di chance importanti per Sanabria. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Chi però ha avuto da ridire sul primo tempo sono stati i tifosi sui social, che si sono scagliati contro Dazn: