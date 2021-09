Il Dream Team PSG dura poco: la rivelazione sull’addio di Messi

Le parole di Gonzalo Higuain sul futuro di Lionel Messi lasciano uno spiraglio più che aperto all’addio dal PSG

Ha lasciato molto a desiderare il PSG di Pochettino alla prima in Champions: nonostante Neymar, Messi e Mbappe schierati da titolari, è arrivato solo l’1-1 sul campo del Club Bruges. Sono sorte anche delle polemiche per il fatto che l’argentino non passi il pallone a Mauro Icardi, subentrato all’infortunato Mbappe. E il futuro di Messi potrebbe già essere lontano da Parigi, per quella che probabilmente si sta dimostrando una scelta sbagliata per il suo futuro. A svelare dove potrebbe andare ‘La Pulce‘ è stato Gonzalo Higuain, ex compagno di squadra con la Nazionale argentina.

Higuain ‘chiama’ Messi all’Inter Miami

Gonzalo Higuain, attaccante dell’Inter Miami, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘ESPN Futbol 360’: “Con l’Inter ho un altro anno di contratto, poi prenderò un anno sabbatico. Lontano dal calcio e da tutto. Messi? Non voglio finire nei guai, ha firmato due anni per il PSG. Ma non ci siamo messi d’accordo… l’Inter Miami lo vuole. Vedremo“. Insomma, l’esperienza di Messi a Parigi potrebbe terminare immediatamente in modo clamoroso.