Doppia tegola UFFICIALE: lungo stop, saltano la Juventus

Lo Spezia, avversario della Juventus nel turno infrasettimanale in programma la prossima settimana, perde Agudelo e Colley. È ufficiale

Piove sul bagnato in casa Spezia. Dopo il difficile avvio di stagione, Thiago Motta perde in un colpo solo Agudelo e Colley per infortunio. Il primo ne avrà per almeno 40 giorni, mentre l’attaccante resterà fuori per circa tre settimane. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Offerta succulenta: parametro zero di lusso, Juve in agguato

Entrambi saltano così la sfida alla Juventus, in programma mercoledì prossimo nel primo turno infrasettimanale di Serie A. Ecco i comunicati ufficiali dello Spezia:

“Lo Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Kevin Agudelo, hanno evidenziato una frattura sottocorticale del V metatarso del piede destro.

Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso presso il centro FK di Aulla”. E su Colley: “Lo Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Ebrima Colley, hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della gamba destra, riportata in occasione della gara di campionato disputata contro l’Udinese.

Il calciatore ha già iniziato i trattamenti fisioterapici del caso presso il centro FK di Aulla e verrà monitorato durante il proprio percorso di riabilitazione”.